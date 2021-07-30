Bursa'da ormanlara giriş eylüle kadar yasak - Son Dakika

Bursa'da 30 Temmuzdan 1 Eylüle kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "6831 sayılı Orman Kanunu'nun 69. maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun 10.09.1976 gün 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince, Bursa İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Bursa Valisi Yakup Cabolat başkanlığında toplanarak, aşağıdaki (7) maddeden müteşekkil tedbirleri almıştır.

1- Bursa il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz ile 1 Eylül 2021 tarihleri arasında yetkililer haricinde başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Yerleşik mahalle halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetleri ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır. (Orman İdaresinden İhaleli/Tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç),

2- Bursa ili ve ilçelerindeki bütün piknik ve mesire alanlarında 30 Temmuz ile 1 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19.00'dan sonra ertesi sabah saat 07.00'a kadar mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaklanmıştır.

3- Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik- mesire alanlarında 30 Temmuz - 1 Eylül 2021 tarihleri arasında akşam saat 19: 00'dan ertesi sabah saat 07: 00'a kadar mangal yakmak, bunun dışındaki milli park alanları ile Çobankaya-Bakacak yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmak tamamen yasaklanmıştır.

4- Bütün belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır.

5- Orman Kanununun 31 ve 32. maddesi kapsamında olan mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

6- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

7- Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (UEDAŞ, LİMAK ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir". - BURSA