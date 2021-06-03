BURSA'DA ORMANLARIN YAZ MEVSİMİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaz mevsiminde ormanların havadan görüntüsü dikkat çekti.

Türkiye'nin orman özelliği açısından önemli yere sahip kentlerinden biri olan Bursa'da, ormanların yaz mevsimi görüntüsü görenlerin ilgisini çekti. Doğa fotoğrafçısı Şaban Kılıçcı'nın drone ile çektiği İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki yolda çekilen doğada, dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.