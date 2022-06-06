Bursa'da, ormanlık alanda kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika
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Bursa'da, ormanlık alanda kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince bulundu

06.06.2022 00:11
Bursa'da, ormanlık alanda kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, ormanlık alanda gezinti yaparken kaybolan 14 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince bulundu.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, ormanlık alanda gezinti yaparken kaybolan 14 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, LGS sınavının ardından stres atmak isteyen Burak Pıtırkan, akşamüstü, Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezintiye çıktı.

Bir süre gezen Pıtırkan, havanın da kararmasıyla dönüş yolunu bulamadı. Telefonla dayısını arayan çocuk, bulunduğu yeri tarif etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gönderilen AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çocuğu bir bendin arkasında buldu.

Yara almadığı öğrenilen çocuk, akrabaları ve dayısı tarafından karşılandı.

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Kaynak: AA

Yıldırım, Bursa, AFAD, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da, ormanlık alanda kaybolan çocuk, AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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