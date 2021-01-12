Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Hüseyin N'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hava kararmadan ekipler tarafından yaralı halde bulunan Hüseyin N, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hüseyin N'nin telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, ANDA, AKUT, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bisikletini bırakarak bir şelalenin yakınlarına doğru yürüyen Hüseyin N, düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin N. (33) bisikletiyle Zeyniler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana gitti.

Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda düşerek yaralanan ve mahsur kalan kişi kurtarıldı.

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