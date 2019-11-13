Son Dakika Haberleri: Bursa'da ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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Bursa'da ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Bursa'da, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.

Bursa'da ormanlık alanda yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı, System.String[]

Bursa'da, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın zanlısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesi Burcun Mahallesi'nde 10 Kasım'da tartıştığı Fikret Vezirhan'ı (52) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Necdet Y'nin (43) Gemlik ilçesinde saklandığını tespit etti.

Şüphelinin kullandığı otomobilin izini süren ekipler, Fındıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklanan Necdet Y'yi yakaladı.

Yenişehir ilçesine getirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yenişehir, Vezirhan, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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