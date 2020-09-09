Bursa'da, ormanlık alanda yangın (4) - Son Dakika

YANGIN 7 SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa- Ankara yolunda Gölbaşı mevkisinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürdürüleceği öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,