Bursa'da, ormanlık alanda yangın (4) - Son Dakika

YANGIN 7 SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa- Ankara yolunda Gölbaşı mevkisinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürdürüleceği öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 22:31 - Kaynak: DHA
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