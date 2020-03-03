Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının kontrol altına alınması için İnegöl Orman İşletmesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin yayılmaması için mücadele eden ekiplere arazözlerle destek veriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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