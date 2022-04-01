Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

01.04.2022 12:49
Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgeden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, arazözle müdahaleye başladı.

Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı

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Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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