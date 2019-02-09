Bursa'da "Ortak İş Yapma" Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Bursa'da, kendilerine ortak iş yapma vaadinde bulunan şüpheli tarafından 1,5 milyon lira dolandırıldıkları iddia edilen yaklaşık 20 kişi, polise şikayetçi oldu.

Bursa'da, kendilerine ortak iş yapma vaadinde bulunan şüpheli tarafından 1,5 milyon lira dolandırıldıkları iddia edilen yaklaşık 20 kişi, polise şikayetçi oldu.



Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 4 yıldır yaşayan ve kendisini "Hakan Efe" olarak tanıtan M.T. (41), Tuncay Özen'i ikna ederek 7 ay önce ortak lokanta açtı.



İş yerinin tüm resmi işlemlerini Özen üzerinden yürüten M.T'nin, önceden tanıdığı bazı kişilere de ortaklık teklifinde bulunduğu öne sürüldü.



Bu kişilerden aldığı paraları Tuncay Özen adına açtırdığı hesaptan E.H. ve D.H'nin hesaplarına gönderdiği ileri sürülen M.T, daha sonra ortadan kayboldu.



Özen dahil yaklaşık 20 kişi, telefonlara çıkmayan M.T'nin, kendilerini 1,5 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.



Polis tarafından M.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



"Oğlumun düğün parasını aldı"



Mağdurlardan Tuncay Özen, AA muhabirine, M.T'nin işlerin kötü gittiğini gerekçe göstermesi üzerine ortaklığı bitirdiklerini ve lokantayı kapattıklarını söyledi.



M.T'nin kendisine 60 bin lira borcu olduğunu belirten Özen, "Bana taksitler halinde ödeyeceğini söyledi. Benden ayrıca 20 bin lira da aldı. Lokantadaki tüm hesaplar benim adımaydı. Çevredeki kişilerden aldığı tüm paraları benim hesabım üzerinden işlem yaparak kullanmış. Bu durumdan arkadaşlarımız da mağdur oldu. Biz zaten 3 kuruşa geçinen insanlarız. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.



Oğlunun M.T. tarafından dolandırıldığını iddia eden Ayhan Yılmaz ise şüphelinin, bazı vaatlerle insanların güvenlerini kazanıp paralarını aldığını öne sürdü.



M.T'nin, tekstil işi yaptığını ve büyük paralar kazandığını söyleyerek oğlunu kandırdığını anlatan Yılmaz, "Haziranın 8'inde düğünümüz var. Bu şahıs oğluma, 'Sana düğün de yaparız, daire de alırız, büyük paralar kazanıyorum' diyerek elindeki 180 bin lirayı alıyor. Tuncay'ın adına açtığı hesap üzerinden E.H'nin hesabına aktarıyor. Mağduriyetimiz büyük." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Emekli Öğretmen, Oğlunu Bulmak İçin Gittiği Medyum Tarafından Dolandırılıp Cinsel Tacize Uğradı

Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar

Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak