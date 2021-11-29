Bursa'da ortaokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ortaokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarla sokak hayvanları için mama alarak belediye yetkililerine teslim etti.

İnegöl Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunda, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlerden Fatma Cerrah koordinesinde 5 ve 6'ncı sınıf öğrencileri kampanya başlattı.

Öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama aldı. Mamalar, can dostlarına ulaştırılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.

Mamaların teslimi sırasında açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler yaratılan her canlıyı seviyoruz, önemsiyoruz. Sokaklarda gezen sahipsiz hayvanlarımız var. Bunların hem sahiplenilmesini istiyoruz hem de onlara iyi davranılmasını istiyoruz. Bizler Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'mizde can dostlarımız için çok güzel imkanlar sunuyoruz. Yaralanan, tedaviye ihtiyacı olan tüm hayvanları orada iyileştirip yeniden doğal ortamına salıyoruz. Aynı zamanda doğada beslenebilmeleri için de beslenme alanları oluşturuyoruz. Sizler bu davranışınızla can dostlarımız konusunda ne kadar duyarlı olduğunuzu gösterdiniz. Harçlıklarınızı böyle faydalı bir iş için biriktirmeniz bizleri mutlu etti. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin bilinçli olması bizim için önemli."