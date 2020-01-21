Bursa'da osmangazi ilçesinde katı atık deposunda yangın tüm görüntüler-drone - Son Dakika

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Bursa'da osmangazi ilçesinde katı atık deposunda yangın tüm görüntüler-drone
6 saat önce
Bursa'da Osmangazi ilçesinde katı atık deposunda yangın (6) Tüm görüntüler-DRONE.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
Bursa'da Osmangazi ilçesinde katı atık deposunda yangın (6) Tüm görüntüler-DRONE
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