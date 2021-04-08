Bursa'da otel hizmeti de verecek AVM konseptinde ikinci el oto pazarı kurulacak

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği Bursa'da, alışveriş merkezi (AVM) konseptinde ikinci el otomobillerin satılacağı merkez inşası için çalışmalara başlandı.

Bursa Oto Galericiler Odası ve Bursa Oto Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (BUGAYAP) Başkanı Hakan Yanık, AA muhabirine, kentteki iki oto kooperatifinin tam kapasite dolu olduğunu, galericilerin ciddi anlamda iş yeri sıkıntısı yaşamaya başladığını söyledi.

Yeni yönetmelikle galerici esnafının geniş iş yerlerinde faaliyet göstermek zorunda olduğunu dile getiren Yanık, kentin gelişmesiyle galerici esnafı sayısının arttığını, yeni esnafın iş yeri ihtiyacının hasıl olduğunu vurguladı.

Mevcut olan iş yerlerinin kompleks olarak otomobil alım satım yapılmasına yeterli olmadığını aktaran Yanık, kentteki iki oto kooperatifinde yaklaşık 390 iş yerinin mevcut olduğunu ancak bu işi yapan esnaf sayısının bini geçtiğini anlattı.

Yanık, dört yıldır araştırma geliştirme yaptıklarını, son 1-1,5 yıldır çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza 'Nasıl bir oto kooperatifi, nasıl bir galeri, gittiğiniz zaman neler istersiniz?' diye sorular sorduk. Sonra galerici esnafımızın görüşlerini aldık. Bütün bu bilgileri toplayıp bir proje çıkardık. Daha sonra geçen ay kooperatifi kurarak esnafa duyurusunu yaptık ve üye kayıtlarına başladık. Yeni yapacağımız oto kooperatifi alışveriş merkezi niteliğinde, Bursa'ya katma değer katacak ve esnafa değer kazandırabilecek, vatandaşların da sıcaktan, soğuktan, yağıştan etkilenmeyeceği bir konsept olacak. Sosyal tesisleri, restoran, kafeteryaları, düğün salonları, toplantı salonuyla, oteliyle örnek bir yer yapmayı planladık ve buna göre projeyi de hazırladık." diye konuştu.

Yeni oto kooperatifinde otel de olacak

Yeni projede üstünde 40 metrekare ofis olan 190 metrekare iş yerleri planladıklarını, toplamda da 300 iş yerinin olacağına işaret eden Yanık, "Projede sosyal donatılar ön planda tutulacak. Oto kooperatifine gelen insanların gezmesi kolaylaştırılacak. İnsanların arabaları daha rahat görebilmesi ve inceleyebilmesi için iş yerlerinde duvarları kaldırıyoruz. Araçlar tamamıyla açık bir alanda sergilenecek. Binada cam giydirme olacak. Binanın dördüncü katında noter, banka gibi kurumlar ve gelir sağlamak amacıyla kooperatife ait iş yerleri olacak. Şehir dışından Bursa'ya araç almaya gelecek kişilerin veya otel ihtiyacı olan insanların rahatça kalabilecekleri 64 odalı bir otel yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yanık, yeni oto kooperatifinin ticaret yolu üzerine kurulması gerektiğini, 5 yıl içinde iş yeri anahtarları teslim etmeyi planladıklarını dile getirdi.

"Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapacağız"

Bursa'nın yıllardır otomotivin kalbi olarak nitelendirildiğini, kentte iki tane otomobil fabrikasının bulunduğunu ve yerli araç TOGG'un da Gemlik'te üretileceğini hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Bursa bu işin kalbi. Maalesef bu işin kalbi olmasına rağmen Bursa, oto kooperatifleriyle modern bir havada değil. Biz bu modern havayı Türkiye'ye örnek olacak şekilde yapacağız. İmajı yenilememiz gerekiyor. Güveni, kaliteyi, vizyonu öne çıkarmamız gerekiyor. Bu yola çıkarken hükümetimize güvenerek yola çıktık. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ve hükümeti temsil eden bakanlarımızın açıklamaları her zaman 'esnafımızın yanındayız' oldu. Belediyelerimizin, ilgili bakanlıklarımızın ve hükümetimizin bu projeye destek vereceğine inanıyorum."