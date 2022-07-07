Bursa'da otelden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

BURSA - Bursa'da otelde kapkaç yaparken yakalanan hırsızların suç dosyası kabarık çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M.M ve 12 yaşındaki Z. A. isimli şahıslar ve beraberindeki 2 kaçan şahıs bir otelde giriştikleri kapkaççılık anlarını güvenlik görevlisi fark etti. Kapkaççıların peşine düşen güvenlik görevlisi 2 şüpheliyi yakalarken polis gelinceye dek şüphelileri etkisiz hale getirdi. Şüpheliler polis ekiplerine teslim edilerek Beşevler Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şüpheli şahısları suçüstü yakalayan otel müdürü M.B., şahısların kovalamaca esnasında kendisine saldırdığını beyan ederek şikayette bulundu. Şahısların yapılan UYAP sorgulamalarında M.M. isimli şahsın hakkında hırsızlık suçlarından toplam 3 adet aranmasının olduğu öğrenildi. Z. A. isimli şahıs ise ailesine teslim edilerek tahkikat başlatıldı.