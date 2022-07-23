Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir otelin yemekhane bölümünde bulunan su ısıtıcısından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken otelin yemekhane bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'da otelde yangın paniği - Son Dakika

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