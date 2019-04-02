Bursa'da Otizmli Çocuklar Bir Günlüğüne Polis Oldu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, özel merkezde eğitim alan çocukları 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde misafir etti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, özel merkezde eğitim alan çocukları 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde misafir etti. Polis yeleği hediye edilen otizmli çocuklar, polis motosikletlerine bindirildi.



İl Emniyet Müdürü Osman Ak tarafından düzenlenen etkinlikte, özel merkezde eğitim alan otizmli çocuklar Emniyet Müdürlüğü bahçesine polis konvoyu ile getirildi. Toplum Destekli Polis, Narkotik, Olay Yeri İnceleme, Foto Film ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından çocuklara yapılan çalışmalar anlatıldı. Narkotik köpeği 'Alfa'nın dubalara gizlenen uyuşturucu maddeyi bulmasını çocuklar ilgiyle izledi. Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, etkinlik sonunda, özel dikilen yelekleri çocuklara hediye ederek, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram eden polisler, onlarla ve öğretmenleriyle fotoğraf da çektirdi. Çocuklar ise polislere selam verip sarıldı.

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