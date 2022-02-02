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Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı

02.02.2022 15:32
Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ekipler yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun şekilde söndürme çalışması gerçekleştirdi. Yangın felaketinin izleri ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi İznik Gölü kıyısı Çakırca mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kısa sürede söndürmeyi başardı.

Öte yandan, otluk alanda çıkan yangın nedeniyle 15 hektar alan kül olurken, facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. - BURSA

Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı

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İznik Gölü, Yangın, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da otluk alanda çıkan yangının izleri gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika
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