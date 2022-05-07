Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı - Son Dakika
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Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı

07.05.2022 15:50

Bursa'da oto hırsızlığına karışan 5 şüpheli operasyon sonucu yakalanırken, çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Bursa'da oto hırsızlığına karışan 5 şüpheli operasyon sonucu yakalanırken, çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iki hafta içerisinde çalınan 3 otomobilin sahipleri tarafından yapılan ihbar sonucu harekete geçti. İl genelinde yaklaşık 400'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı baskın sonucu A.Ö., E.S., Y.P., K.M. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonucu çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1 kişi serbest kalırken, 4 kişi adliyeye sevk edildi. - BURSA

Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı
Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı
Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı
Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı
Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı
Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı
Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı
Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı
Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı

YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da oto fareleri yakayı ele verdi: 5 gözaltı - Son Dakika
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