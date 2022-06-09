Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı olan araç ise araç sahibi C.M.'ye teslim edildi. - BURSA

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.M.'ye ait 16 CMD 37 plakalı otomobilin çalındı ihbarını alan Yıldırım SÖS Büro ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin çalıntı araçla Otosansit'e gittiğini belirledi. Burada çalıntı otomobili parçalamaya çalışan 3 şüpheli A.M, B.S. ve R.S. suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da oto farelerine suç üstü - Son Dakika

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