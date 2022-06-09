Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar - Son Dakika
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Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar

09.06.2022 22:14

Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılarBURSA Bursa'da çaldıkları otomobili parçalayan 3 kişi suç üstü yakalandı.

Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar

BURSA Bursa'da çaldıkları otomobili parçalayan 3 kişi suç üstü yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.M.'ye ait 16 CMD 37 plakalı otomobilin çalındı ihbarını alan Yıldırım SÖS Büro ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin çalıntı araçla Otosansit'e gittiğini belirledi. Burada çalıntı otomobili parçalamaya çalışan 3 şüpheli A.M, B.S. ve R.S. suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalıntı olan araç ise araç sahibi C.M.'ye teslim edildi.

Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar
Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar
Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar
Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da oto farelerine suçüstü: Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar - Son Dakika
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