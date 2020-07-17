Bursa'da oto pazarları açılıyor - Son Dakika

Bursa'da oto pazarları açılıyor

Bursa'da korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan oto pazarları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirtilen kurallar çerçevesinde açılacak.

Bursa'da korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan oto pazarları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile belirtilen kurallar çerçevesinde açılacak.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında Bursa'da 19 Mart tarihinde kapatılan oto pazarları, belirlenen kurallar çerçevesinde tekrar açılacak. Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile açılacak oto pazarlarında denetimler sıklıkla yapılacak. Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan oto pazarlarında alınması gereken önlemler Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi yayınlandı.


Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı şöyle; "Pandeminin ilk döneminde alınması gereken acil önlemlerden birisi olarak 19.03.2020 tarih 5 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile açık oto pazarlarının faaliyetleri durdurulmuştur. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Gelinen noktada Sağlık Bakanlığınca (Korona virüs Bilim Kurulu) hazırlanan oto pazarlarında alınması gereken önlemler COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda; İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.07.2020 tarih ve 107 sayılı kararı ile;


1-Sağlık Bakanlığınca (Korona virüs Bilim Kurulu) yayımlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan şartların sağlanması koşuluyla oto pazarlarının faaliyet gösterebilmelerine,


2- Tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edilip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir) denetlenmesine,


Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi. - BURSA

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'da oto pazarları açılıyor - Son Dakika Ekonomi
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