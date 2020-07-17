Bursa'da oto pazarları açılıyor - Son Dakika

Bursa'da oto pazarları açılıyor

Bursa'da açık oto pazarlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması şartıyla açılmasına karar verildi.

Bursa'da açık oto pazarlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması şartıyla açılmasına karar verildi.

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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, açık oto pazarlarının 19 Mart'ta faaliyetlerinin durdurulduğu hatırlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 107 sayılı kararı ile açık oto pazarlarının tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, pazarların en az haftada bir denetleneceği ifade edildi.

Tedbirlere uymayan vatandaşlara idari para cezası tatbik edileceği bildirildi.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da oto pazarları açılıyor - Son Dakika
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