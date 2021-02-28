Bursa'da oto yedek parça dükkanında çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Bursa'da bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanın kentin büyük bölümünden görülebildiği olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, iş yerinin önünde bulunan yaklaşık 10 hurda araçta da etkili olan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.