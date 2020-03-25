Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldü

6 saat önce

Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldüİSTANBUL- Bursa-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldü

İSTANBUL- Bursa- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Çalıştığı firmaya ait otomobil yüklü TIR'a yakıt vermek için 16 HU 334 plakalı hafit ticari araçla otoyolun İzmir istikametine çıkan Cahit Baydu (50), Çağlayan mevkisinde araçtan inerek benzin aldı. Yakıtı yolun diğer yönündeki çalışma arkadaşına vermek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Baydu'ya, Emir G. yönetimindeki 34 BOU 042 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Baydu, refüje düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cahit Baydu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baydu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, sürücü Emir G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Otobanda otomobilin çarptığı yaya öldü

Çağlayan, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:58 Kaynak: DHA

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