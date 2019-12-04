Son Dakika Haberleri: Bursa'da otobanda su birikintisi faciası...Lüks otomobilin sürücüsü sıkışarak öldü
Son Dakika Güncel Bursa'da otobanda su birikintisi faciası...Lüks otomobilin sürücüsü sıkışarak öldü - Son Dakika

Bursa'da otobanda su birikintisi faciası...Lüks otomobilin sürücüsü sıkışarak öldü

7 saat önce

İstanbul İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bariyerlere ardından kurtarıcıya çarpan sürücü, lüks aracının içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Bursa'da otobanda su birikintisi faciası...Lüks otomobilin sürücüsü sıkışarak öldü, System.String[]

İstanbul İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bariyerlere ardından kurtarıcıya çarpan sürücü, lüks aracının içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Otoyolda yakın zaman diliminde 3 ayrı aracın da su birikintisi sebebiyle kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, otobanın Ovaakça mevki İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks spor araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde lüks araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

AYNI SU BİRİKİNTİSİNDE 3 KAZA

Öte yandan aynı su birikintisinde farklı saatlerde 3 tane kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyol da trafik durma noktasına geldi.

Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

(Uğur Uslubaş/İHA)

İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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