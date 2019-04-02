Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otobüs Alev Alev Böyle Yandı

Bursa'da Otobüs Alev Alev Böyle Yandı

4 dakika önce

Bursa'da otobüs alev alev böyle yandıBURSA - Bursa'da okulun yanında park eden otobüs alev alev yandı.

Bursa'da otobüs alev alev böyle yandı

BURSA - Bursa'da okulun yanında park eden otobüs alev alev yandı. Öğrenciler büyük panik yaşadı.
Nilüfer ilçesi Çamlıca mahallesinde özel bir okulun yanında uzun süredir park edilmiş vaziyette duran otobüs alev aldı. Otobüs yandığı gören öğrenciler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların aylardır bir okulun yanında ki arsada terk edilmiş vaziyette duran ve yetkililere kaldırılması için başvurduğu otobüs bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye Ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken otobüsün kullanılmaz hale geldiği görüldü. Emniyet ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:44 Kaynak: İHA

Çamlıca, Bursa, 3. Sayfa
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