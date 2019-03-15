Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otobüs Devrildi

Bursa'da Otobüs Devrildi

2 saat önce

Bursa'da bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

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Bursa'da bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BLD 17 plakalı Nilüfer Belediyesine ait otobüs, Bursa- Keles kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: AA

Keles, Bursa, Güncel
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