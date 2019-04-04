Bursa'da Otobüs Hafif Ticari Araca Çarptı, 4 Çocuk Yaralandı
58 dakika önce
Bursa'da seyir halinde giden hafif ticari araca belediye otobüsünün arkadan çarpması sonucu, hafif ticari araçta bulunan 4 çocuk yaralandı.
Bursa
'da seyir halinde giden hafif ticari araca belediye otobüsünün arkadan çarpması sonucu, hafif ticari araçta bulunan 4 çocuk yaralandı.
Kaza merkez Yıldırım
İlçesi İncirli Caddesinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Sezgin Topçubaşı (44) idaresindeki 14 NC 275 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen Aykut Torgay (39) idaresindeki 16 TAT 71 plakalı belediye otobüsü çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında bululan kaldırıma çarptıktan sonra dururken, araç içinde bulunan A.T., H.T., M.A.T. ve G.T. isimli 4 çocuk hafif yaralandı. Kazanın etkisiyle korkan çocuklar ambulansla Yükses İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından cadde trafiğe tamamen kapanırken, araçların çekici ile çekilmesinin ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:12 Kaynak: DHA
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