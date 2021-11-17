Otobüs ile kamyon çarpıştı, 24 öğrenci yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu otobüsün önünde seyreden kamyona çarpması sonucu 24 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi ve İzmir'de eğitim gören 47 lise öğrencisi ile 4 öğretmeni taşıyan Osman M. (56) idaresindeki 35 AT 995 plakalı otobüs, Bursa- İstanbul kara yolu Orhangazi Karsak Kavşağı'nda önünde seyreden Turan K. (45) yönetimindeki 81 AR 775 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çevre ilçelerden ve kent merkezinden çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüsteki, Bolu'da bir etkinliğe gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen 24 öğrenci yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet hastanelerine götürüldü.

Kazayı haber alan Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Orhangazi Devlet Hastanesi'nde ziyaret ettikleri öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.