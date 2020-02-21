Bursa'da otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı - Son Dakika
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Bursa'da otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı

6 saat önce

Bursa'da, ağır kayıplara yol açabilen otobüs kazalarının önlenmesi için yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin paylaşıldığı toplantı yapıldı.

Bursa'da otobüs kazalarının önlenmesi için toplantı, System.String[]

Bursa'da, ağır kayıplara yol açabilen otobüs kazalarının önlenmesi için yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin paylaşıldığı toplantı yapıldı.

Çarşamba'daki Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma 4. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü katılımcıları ile Burulaş Terminal İşletmesi yetkilileri, otobüs firma sahipleri, temsilcileri ile Bursa Otobüsçüler ve Yazıhaneciler Derneği'nden temsilciler katıldı.

Toplantıda, telafisi mümkün olmayan ve ağır kayıplara yol açabilen otobüs kazalarının önlenmesine ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların iş birliği ve koordinasyonla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için tedbir alınması, kış şartlarına uygun lastiklerin kullanılması, sürücülerin yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlarda uygun hızla seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları konularının görüşüldüğü toplantıda, mevzuatın öngördüğü sayıda sürücüyü yolculuk esnasında araçlarda bulundurma, trafik kazalarının temel nedeni olan yorgun ve uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, firmaların sık sık sürücü değiştirmesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, seyahat süresince sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içinde gerekli uyarıların ve kontrollerin yapılmasının önemine değinildi.

Belirlenen alanlar dışında yolcu alınıp indirilmemesi gerektiği hatırlatılan toplantıda, otobüs yangınlarının nedenleri ve alınabilecek önleyici tedbirler de görüşüldü.

Toplantıda, gerekli tüm tedbirlerin kamu kurum kuruluşları, sivil kuruluşlar ve otobüs firmaları yetkilileriyle alınması ve uygulanması, otobüslerin karıştığı trafik kazalarının azaltılabilmesi yönünde bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri kararlaştırıldı.

Çarşamba, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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