Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak - Son Dakika

Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

11.01.2021 09:51
Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen yıl temmuz ayında aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otobüs şoförünü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen yıl temmuz ayında aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otobüs şoförünü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Mutlu B. (34) hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanığın aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Ahmet Budak'ı öldürmek için plan yaptığı, bunun için olaydan yaklaşık 20 gün önce Karacabey'de adresini tespit etmeye çalıştığı, 10 gün önce de 150 liraya bıçak satın aldığı belirtildi.

Mutlu B'nin, bıçağı bir arkadaşının iş yerine sakladığı aktarılan iddianamede, evinin önünde dışarı çıkmasını beklediği Budak'ı öldürüp kaçtığı, yapılan çalışma neticesi yakalandığı ifade edildi.

Otopsi raporunda Budak'ın vücudunda 16 bıçak izi olduğuna değinilen iddianamede, ifadeler ve kanıtlar da incelendiğinde "kasten adam öldürme" suçunu işlediği anlaşılan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Mutlu B'nin yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Karacabey Sırabademler Mahallesi'nde 12 Temmuz 2020'de Mutlu B, otobüs şoförlüğü yapan Ahmet Budak'ı (43) bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Budak kurtarılamamış, polisin gözaltına aldığı Mutlu B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da otobüs şoförü cinayetinin sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak - Son Dakika


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