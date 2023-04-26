Otobüs terminalinde kraker yiyen adam, düştüğü yerden bir daha kalkamadı - Son Dakika
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Otobüs terminalinde kraker yiyen adam, düştüğü yerden bir daha kalkamadı

26.04.2023 12:23

Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde ayakta kraker atıştırırken eceli gelen adamın son anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, yaşamını yitiren Cihan T.'nin evsiz olduğu ve otobüs terminalindeki bankların üzerinde yatıp kalktığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre, 55 yaşındaki Cihan T. isimli bir kişi akşam saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir bankonun önüne yaslanarak kraker yiyordu. Yaslandığı bankodan ayrılırken arkasına dönüp ağzına kraker atan adam bir anda yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR AMA OLMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık görevlileri kalbi duran Cihan T.'ye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ambulansa alınan adam bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, 55 yaşındaki adamın fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, hayatını kaybeden Cihan T.'nin evsiz olduğu ve otobüs terminalinde bankların üzerinde yatıp kalktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs terminalinde kraker yiyen adam, düştüğü yerden bir daha kalkamadı - Son Dakika


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