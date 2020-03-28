Bursa'da otobüs yoldan çıktı köprüde asılı kaldı - Son Dakika

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü, bariyerlere çarptı. Otobüs, alt yola düşmeden bariyer ile yol kenarındaki duvar üzerinde asılı kaldı. Otobüs Selçuk S., kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Büyükşehir Belediyesi'ne ait Selçuk S. (36) yönetimindeki 16 BOV 60 plakalı otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı. Otobüs, alt yolun kenarındaki duvar ile bariyerler üzerinde asılı kaldı. Vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü Selçuk S., otobüsten çekiçle camları kırarak çıktı.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı.