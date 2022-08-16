Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu - Son Dakika
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Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu

16.08.2022 09:24

Bursa'da otobüse arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu.

Bursa'da otobüse arkadan çarparak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsünü otobüse arkadan çarparak yaralandı. Çarpmanın sesini duyan çevredekiler hemen yaralı sürücünün yardımına koşarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu - Son Dakika
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