Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otobüsteki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bursa'da Otobüsteki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

1 saat önce

BURSA'da, özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kabul ile Alev (68)- Hüseyin Güleç (73) çifti arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da Otobüsteki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı, System.String[]
BURSA'da, özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kabul ile Alev (68)- Hüseyin Güleç (73) çifti arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da 2 gün önce, özel halk otobüsünde seyahat eden bazı yolcular, Atatürk Caddesi'nde otobüs durağında inmek istedi. Ancak iddiaya göre, yolcular düğmeye basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Bu sırada diğer yolculardan Alev Güleç ile eşi Hüseyin Güleç, otobüs şoförü İbrahim Kabul'e tepki gösterdi. Güleç çifti ile Kabul kavga etti. Kavganın ardından sürücü İbraihm Kabul olay yerinden ayrılırken, otobüsten inen Güleç çifti Bursa Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavilerinin ardından burnu kırılan Hüseyin Güleç ile kendisine tokat atıldığını öne süren eşi Alev Güleç, şoför İbrahim Kabul'den şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra emniyete giden Kabul de kimseye vurmadığını ve yolcuların önce küfürler ettiğini, daha sonra kendisine vurmaya başladıklarını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturma sürerken, olayın otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförü Kabul ile Güleç çifti kavga ederken, başka yolcuların da burnu kırıldığı iddia edilen Hüseyin Güleç'e vurduğu görüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:09 Kaynak: DHA

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