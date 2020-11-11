Bursa'da otobüsteki tacizci tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da otobüsteki tacizci tutuklandı

11.11.2020 16:55
Bursa'da otobüsteki tacizci tutuklandı, System.String[]

Bursa'da şehir içi sefer yapan halk otobüsündeki taciz anları otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da şehir içi sefer yapan halk otobüsündeki taciz anları otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi üzerinde sefer yapan 93 hat numaralı halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre yolculardan 25 yaşındaki Bahar B., otobüsten ineceği sırada hemen önünde duran Mustafa Ç.'nin kendisine ve yanında bulunan 22 yaşındaki Şule K.'ye bakarak mastürbasyon yaptığını fark etti. Bunun üzerine Bahar B., bağırarak tepki gösterdi. Durum üzerine diğer yolcular da şüpheliye tepki göstermeye başladı. Şoför, yaşananların ardından otobüsü durdurarak, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iki kadının şikayeti üzerine Mustafa Ç.'yi gözaltına aldı.

Durumu fark eden ve öğretmen olduğunu öne süren bir yolcu ise, "Bunun izahı yok, bir de genç kızınız var. Bunu daha önce yapmadığınız ne malum? Belki orada oturup başka birine daha önce yaptınız. Ben fark ettim ve ses çıkardım. Ses çıkarmayanlar da vardı" dedi.

Cinsel tacizde bulunan adam, "Bu ben değildim. O anki ben değilim. Gözlerimi görmüyor musun? Binmekle hata yaptım. Özür dilerim gerçekten. Bu bir hata, ben iki taraflı sandım" dedi.

O anlar otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansıdı

Kameralara yansıyan görüntülerde ise, genç kadının durumu fark ettikten sonra tepki vermesi ve otobüsten inmeye çalışan şüphelinin vatandaşlar tarafından engellendiği görüldü. Diğer yandan şüphelinin tepkiler üzerine kadına saldırmaya çalışması ve yine vatandaşlar tarafından engellenmesi kameralara yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Ç. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Bursa'da otobüsteki tacizci tutuklandı
Bursa'da otobüsteki tacizci tutuklandı
Bursa'da otobüsteki tacizci tutuklandı

Osmangazi, Hakim, Taciz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otobüsteki tacizci tutuklandı - Son Dakika


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