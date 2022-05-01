Otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Otomobil alev alev yandı

01.05.2022 15:02

Otomobil alev alev yandı İstanbul-Bursa-İzmir otobanında seyir halinde giden bir otomobil alev alev yandı.

Otomobil alev alev yandı

BURSA - İstanbul-Bursa- İzmir otobanında seyir halinde giden bir otomobil alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu üzeri İznik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen bir otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İstanbul, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev alev yandı - Son Dakika


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