Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü - Son Dakika
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Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü

08.06.2022 09:27

Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndüBURSA Bursa'da trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil aniden alev topuna döndü.

Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü

BURSA Bursa'da trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil aniden alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aracın motor kısmından dumanlar çıkması üzerine araç sahibi otomobilini kavşak içerisinde kenara çekti. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı polisler tarafından kavşak araç trafiğine kapatılırken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken araç trafiğine kapanan kavşak aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü
Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü
Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü
Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü
Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü
Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü
Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü
Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü

YORUMLAR
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Park halindeki minibüs alev topuna döndü Park halindeki minibüs alev topuna döndü Park halindeki minibüs alev topuna döndü Park halindeki minibüs alev topuna döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik ışıklarında bekleyen otomobil bir anda alev topuna döndü - Son Dakika

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