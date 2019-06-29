Bursa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı
34 dakika önce
Bursa'da apartman bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:50 Kaynak: AA
'da apartman bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Merkez Osmangazi
ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi'nde, Volkan Ünsal
hakimiyetindeki 16 BGR 84 plakalı otomobil, yoldan çıkıp apartman girişindeki bahçe duvarına çarptı.
Devrilip apartmanın sütunlarından birine çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. Sürücü Ünsal kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri İlhan Özargın ile Celal Acar'ı yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla sıkıştıkları yerden çıkardı.
112 Acil Servis
ambulansıyla Bursa ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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