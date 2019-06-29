Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı
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Bursa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Bursa'da apartman bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa'da apartman bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi'nde, Volkan Ünsal hakimiyetindeki 16 BGR 84 plakalı otomobil, yoldan çıkıp apartman girişindeki bahçe duvarına çarptı.
Devrilip apartmanın sütunlarından birine çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. Sürücü Ünsal kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri İlhan Özargın ile Celal Acar'ı yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla sıkıştıkları yerden çıkardı.
112 Acil Servis ambulansıyla Bursa ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:26 Kaynak: AA
Merkez, Bursa, Güncel
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