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Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

01.02.2022 17:20
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, virajda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. İsaören kavşağından Cerrah kavşağına seyir halinde olan Eyüp Eren (21) idaresindeki 35 APS 175 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters dururken, aydınlatma direği devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki arkadaşı Samet Tüter (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı

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Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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