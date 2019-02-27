Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (1)

Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (1)

25 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü.

Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (1), System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:49 Kaynak: DHA

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