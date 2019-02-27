Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (1)
25 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:49 Kaynak: DHA
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