Bursa'da Otomobil Babasultan Barajına Düştü: 2 Ölü, 3 Yaralı (1)
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Babasultan barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:50 Kaynak: DHA
Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var
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