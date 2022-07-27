Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı

27.07.2022 10:06
Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Bursa'da otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö'ye ait aracın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan incelemede aracı E.A'nın kullandığı belirlendi.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yakalanan E.A, yapılan sorgulamada hırsızlık olayını M.G. ile beraber gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Jandarma ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki adreste M.G'yi de gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada çalınan aracın yerini gösteren M.G. ve E.A. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan araç ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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