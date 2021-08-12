Bursa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Erkan Tek'in (28) kullandığı 66 LS 661 plakalı otomobil, Akhisar ile Karalar kırsal mahalleleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü Tek ile Ahmet Caymaz (41), sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Caymaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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