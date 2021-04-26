Bursa'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, baba oğul yaralandı - Son Dakika

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Suriyeli Muhammed Masa (38) ve oğlu Hammud Masa (15) yaralandı.

Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil

Üretim, imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi