Son Dakika Haberleri: Bursa'da Otomobil Gölete Devrildi: 1 Ölü

Bursa'da Otomobil Gölete Devrildi: 1 Ölü

2 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gölete devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, gölete devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devecikonak Mahallesi'ndeki baraj göletinde bir otomobilin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, otomobilin içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cansız bedeninin bulunduğunu tespit etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkarılan sürücünün cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:09 Kaynak: AA
Jandarma, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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