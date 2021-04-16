Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bursa'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Bursa'da, otomobil çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, otomobil çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, A.A'ya ait 45 HC 3652 plakalı otomobil, 5 Nisan'da Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi'nde çalındı. Araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracı N.K, B.K, M.S. ve F.K'nin çaldığını tespit etti. Zanlıların otomobili başka bir kişiye satmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, N.K, B.K. ve M.S'yi gözaltına aldı. F.K'nin ise kısa süre önce farklı bir suçtan tutuklandığı öğrenildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin, daha önce gerçekleşen 3 otomobil hırsızlığı olayının da failleri olduğu belirlendi.

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