Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Baba-oğul can verdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Baba-oğul can verdi, 3 kişi yaralandı

20.06.2022 12:26

Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Baba-oğul can verdi, 3 kişi yaralandı Beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışan baba ile oğlu hayatını kaybetti, anne ile kızı ve mikser sürücüsü ağır yaralandı Bursa'da bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde...

Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Baba-oğul can verdi, 3 kişi yaralandı

Beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde sıkışan baba ile oğlu hayatını kaybetti, anne ile kızı ve mikser sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'da bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti, biri mikser sürücüsü üç kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. .

İzmir yönündeki kazada beton mikseri ile otomobil çarpıştı. İçinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobil çarpışmanın etkisiyle hurda yığınına döndü. Beton mikseri de kaza sonrası orta refüjje yan yattı.

Otomobil içinde sıkışan baba ile oğlu hayatını kaybederken, anne ile kızı 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan beton mikserinin sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Yaralıların Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan olay yerine gelen AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan baba ile oğulun cansız bedenlerini çıkarmaya çalışıyor. Kazanın oluş şekli ve kazazedelerin kimlikleri hakkında geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Baba-oğul can verdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil hurda yığınına döndü: Baba-oğul can verdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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