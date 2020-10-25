Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

BURSA'da, hafif ticari araç ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Orhaneli Yolu Yürücekler mevkisinde meydana geldi. F.A. (35) yönetimindeki 55 BBL 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen C.G.'nin (43) kullandığı 16 AIR 573 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. F.A., çarpışmanın etkisiyle araçtan yola fırladı. Kazada, C.G. ile otomobil ve hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, F.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. F.A.'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.