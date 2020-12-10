Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

10.12.2020 21:11
Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

İnegöl- Yenişehir kara yolunda Hasan Tanrıkulu idaresindeki 16 U 7818 plakalı otomobil, Samet Şahinbaş yönetimindeki 16 AC 1393 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Nimet Tanrıkulu yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Tanrıkulu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Yenişehir, Otomobil, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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